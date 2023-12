Tiziano Ferro, disco di platino per "Il mondo è nostro". La critica: «Tempi duri per noi “zietti della musica”, il mercato va a rotoli» Il cantante si trova in America con i figli Margherita e Andreas







di Dajana Mrruku Tiziano Ferro ha condiviso con i suoi follower un grande traguardo: il suo album, "Il mondo è nostro" è stato certificato disco di platino. Un obiettivo molto importante per i cantanti in generale che, tuttavia, ha fatto riflettere molto l'artista. Il cantante di Latina è sempre molto grato ai suoi fan a cui deve «tutto quello che ho e che sono», ma il mondo cambia e anche molto velocemente. Tiziano ha pubblicato una critica molto interessante sul suo profilo Instagram, in cui analizza il mercato musicale di oggi. Andiamo a leggere che cosa ha scritto. Tiziano Ferro, «influenza e coccole» insieme a figli Margherita e Andreas Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro) La critica «Sono tempi complessi per noi “zietti della musica” che facciamo fatica a tener passo al mondo dello streaming. È per questo che accolgo con tripudio questo disco di platino - con lo stesso entusiasmo e l’identica sconfinata gratitudine che avrei provato per un riconoscimento triplo. Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Dicembre 2023, 12:52

