Thais Wiggers, ladri in casa dell'ex velina: «Hanno portato via cose di valore». Cosa hanno rubato

Brutta disavventura per Thais Wiggers. L'ex velina di Striscia, infatti, è stata vittima di un furto nella sua casa di Milano, mentre era assente. La 35enne brasiliana ha ritrovato il suo appartamento completamente a soqquadro e depredato di diversi oggetti di valore, sia economico che affettivo.

Per questo motivo, Thais Wiggers si è lasciata andare ad un duro sfogo su Instagram. «Brutto, molto brutto tornare a casa e trovare tutto sottosopra e avere la sensazione di sentirsi invasi. Sono entrati i ladri a casa e si sono portati via tante cose di valore» - scrive l'ex velina - «Purtroppo anche tante cose di valore emozionale, i miei computer e i miei backup con le foto di mia figlia piccola, regali di mia mamma che non c'è più... per non parlare di borse e gioielli».

Thais Wiggers, che è stata rincuorata con tanti messaggi privati dai fan, ha poi aggiunto, senza nascondere la propria amarezza: «Si sa che purtroppo queste cose succedono. Penso solo che nessuno al mondo potrà rubarmi i momenti belli vissuti in queste vacanze, i miei sorrisi, la mia forza e la mia anima. Vi lascio con un detto brasiliano: "Vanno via gli anelli, ma rimangono le dita". Quello che importa ce l'abbiamo, il resto, vaffa...».

Thais Wiggers, dopo essere stata velina di Striscia la Notizia per due anni insieme a Melissa Satta, oggi è una influencer ed è legata sentimentalmente all'agente Fifa Emanuele Ricci. In precedenza aveva avuto una relazione con Teo Mammucari, da cui aveva avuto Julia (che oggi ha 11 anni) e più recentemente con Paul Baccaglini.

