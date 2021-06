Temptation Island, Roberta Mercurio è diventata mamma: «Ora capisco il vero senso della nostra esistenza»

Roberta Mercurio di Temptation Island è diventata mamma. Roberta Mercurio, protagonista della terza edizione di Temptation Island assieme all’allora fidanzato Flavio Zerella, ha deciso di rendere partecipi i suoi follower condividendo la lieta novella su Instagram: “Ora capisco il vero senso della nostra esistenza”.

Temptation Island, Roberta Mercurio è diventata mamma

Roberta Mercurio di Temptation Island è diventata mamma. Roberta Mercurio, così come quando ha scoperto di essere rimasta incinta del suo compagno, il calciatore Luca Caldirola, ha dato la notizia della nascita della sua primogenita ai follower su Instagram. Roberta infatti ha postato una foto della sua mano che stringe quella della figlia, seguita da una lunga didascalia in cui ha anche svelato anche il nome della nuova arrivata in famiglia: “Ora capisco il vero senso della nostra esistenza – ha scritto sul social - Il valore di ogni cosa. Grata alla vita per questo incredibile dono. Benvenuta al mondo piccola Cami, con te oggi nasce una nuova famiglia, la Nostra Famiglia. E grazie a te @caldiluca3 , Amore Mio per non avermi lasciata un secondo, eri sempre lì al mio fianco e senza il tuo supporto non ce l’avrei mai fatta. Mi hai reso la donna e la mamma più felice del mondo, sei il centro del mio universo, siete la mia ragione di vita. Vi amo, immensamente”.

