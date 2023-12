Taylor Swift ha regalato a Jessica Chastain una playlist post "rottura romantica"

di Alessia Di Fiore

Ospite al salotto televisivo di Jimmy Fallon, l'attrice Jessica Chastain ha raccontato un divertente aneddoto accaduto al Met Gala nel 2011. L'attrice ha raccontato di essere molto grata alla pop star Taylor Swift per averla aiutata durante un periodo di rottura dal suo ex fidanzato.

«Eravamo entrambe sedute l'una accanto all'altra ... e lei era così dolce», spiega Jessica a Fallon prima di raccontare il resto della storia, continua: «Avevo appena avuto una rottura e ne stavo parlando con lei, e siamo andate a ballare insieme - è stata una serata così divertente», rammenta l'attrice in merito al suo primo Met Gala.

«E poi il giorno dopo, ho avuto un'e-mail da iTunes che diceva, tipo, 'Taylor Swift' o qualsiasi altra cosa, e ho solo pensato che fosse un album di Taylor Swift», ha continuato Chastain, prima di aggiungere cosa ha successivamente scoperto :«Taylor Swift mi aveva fatto una playlist di rottura e me l'ha mandata! Non è la cosa più dolce?», afferma Jessica

Jessica Chastain all'Eras Tour

Poi Fallon proietta delle foto che mostrano l'attrice al concerto della pop star:

«Ero a Città del Messico e lei era in tour lì e io ero tipo, 'Oh, vado al concerto di Taylor», spiega l'attrice facendo luce sulla sua ammirazione per la cantante.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 20:38

