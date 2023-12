Taylor Swift compie 34 anni e snobba il gala del Time. Il neo fidanzato Travis Kelce: «Le organizzo una festa incredibile»

di Redazione Web

Questo 2023 sarà certamente un anno da ricordare per Taylor Swift che continua ad accumulare successi e primati, l'ultimo dei quali è senza dubbio il riconoscimento del Time che l'ha eletta persona dell'anno. Tre scatti incredibili - di cui uno col suo gatto - sulla copertina di una delle riviste più prestigiose e la conferma dell'impatto che l'artista ha avuto sul mondo intero.

Oggi, 13 dicembre, è un giorno speciale per tutti gli Swiftie: così si chiamano i fan di Taylor Swift, un termine così diffuso da rischiare di vincere anche il premio per la parola dell'anno (poi soffiato da "rizz"). Secondo quanto riportato da TeenVogue, un'incredibile festa di compleanno attende la star internazionale.

Il festeggiamento con gli amici e le parole di Travis Kelce

Durante la pausa dall'Eras Tour, Taylor Swift spende molto tempo col neo fidanzato Travis Kelce, nella sua casa a Kansas City, e con gli amici in giro per New York, come dimostrano anche le ultime foto in compagnia di Selena Gomez.

Secondo quanto riferito da una fonte di Us Weekly, Travis Kelce starebbe prendendo molto sul serio il suo ruolo e vuole organizzarle «la migliore festa di complaenno possibile», nella Grande Mela, e invitare tutte le grandi celebrità amiche di Taylor Swift, tra cui Selena Gomez, Emma Stone, Jack Antonoff, Blake Lively e tanti altri.

Un'altra fonte, invece, ha detto a Life & Style che Travis Kelce sta pianificando qualcosa di completamente diverso: «Si tratterà di una cena molto intima, romantica, solo per loro due, e cercherà poi di sorprenderla con una festa organizzata insieme ad alcuni dei suoi amici più stretti».

In attesa della festa di compleanno, in ogni caso, sembra che Taylor Swift abbia già iniziato a celebrare con una cena di lusso martedì sera, snobbando il gala del Time per incontrarsi con Selena Gomez, Miles Teller e Keleigh Sperry.

📸 Selena Gomez deixando um restaurante em New York com Taylor Swift (12/12). pic.twitter.com/qnmETZ5Fge — Uptades Selena Mídias (@upselenamidias) December 13, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 14:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA