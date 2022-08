Jessica Chastain, l'attrice premio Oscar vola in Ucraina: l'incontro con Zelensky

Dopo Sean Penn, che in tempi non sospetti si era recato in Ucraina per esprimere la propria solidarietà al Paese, adesso anche Jessica Chastain ha scelto di volare a Kiev per incontrare Volodymyr Zelensky.

Jessica Chastain vola a Kiev per incontrare Volodymyr Zelensky

A cinque mesi e mezzo dallo scoppio della guerra, l'attrice premio Oscar ha voluto fare visita all'ospedale pediatrico Okhmatdyt di Kiev per accertarsi delle condizioni dei giovani degenti. L'occasione ha dato modo alla Chastain di incontrare anche il presidente ucraino al quale ha dimostrato la propria vicinanza.

«L'attrice americana Jessica Chastain è oggi in Ucraina. Per noi queste visite di personaggi famosi sono estremamente preziose. Grazie a questo, il mondo sentirà, conoscerà e capirà ancora di più la verità su ciò che sta accadendo nel nostro Paese», ha scritto Volodymyr Zelensky sui social, ringraziandola per la preziosa testimonianza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Agosto 2022, 18:07

