Festa del Cinema, Jessica Chastain insegna a mangiare gli spaghetti senza cucchiaio: il tutorial fa impazzire il web

La Festa del Cinema di Roma è iniziata quattro giorni fa con il film di Jessica Chastain «Gli Occhi di Tammy Faye». Jessica è la protagonista insieme a Andrew Garfield e i due interpretano i telepredicatori Tammy Faye Bakker e Jim Bakker. Un film in cui si vede l'ascesa al successo dei due protagonisti fino ad arrivare alla loro rovina causata anche da diversi scandali sessuali. Jessica Chastain è a Roma e l'abbiamo vista sfilare sul red carpet dell'Auditorium Parco della Musica, ma ha anche vestito panni davvero inusuali. Sui suoi social ha condiviso un video in cui insegna agli americani a mangiare gli spaghetti senza l'aiuto del cucchiaio.

L’attrice ha davvero incantato tutti con il suo vestito Gucci sfoggiato sul red carpet della kermesse romana. Per l’occasione aveva anche parlato, con Hot Corn, dell’importanza che ha avuto per lei il personaggio interpretato questo suo utlimo film.

«Per me era importante raccontare la sua storia, celebrarla per il suo atto di amore radicale e ribelle nell’invitare Steve Pieters nel suo show per ricordare cosa significasse davvero essere cristiani: amare attraverso ogni cosa e che tutti meritano amore».

Ma il suo compito a Roma non è finito qui. L'attrice ha mostrato al suo pubblico, quasi esclusivamente americano, il modo giusto con il quale mangiare gli spaghetti. Dopo la sfilata sul red carpet è andata a cena e ha scelto il piatto di pasta per eccellenza della cucina italiana: spaghetti al pomodoro e basilico. Niente «meatballs» o altri ingredienti della tradizione americana. Jessica si è poi cimentata in un ironico tutorial su come mangiare correttamente gli spaghetti. Niente cucchiaio, è sufficiente far girare la forchetta.

