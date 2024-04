Meghan Markle si dà alla beneficenza: le t-shirt a 35 euro per aiutare le ragazze in affidamento che rimangono incinte

di Morgana Sgariglia

Meghan Markle, 42 anni, collabora con la sua ex co-star della serie "Suits", Abigail Spencer, 42, per una buona causa. Entrambe sono diventate testimonial di Alliance of Moms, una comunità filantropica che sostiene le adolescenti in affidamento che sono diventate mamme con una maglietta con la scritta rossa in grassetto "Love like a mother". Le due posano con la fondatrice Kelly McKee Zajfen su alcune foto Instagram. La t-shirt costa 38 dollari.

A cosa servono le t-shirt

Il 100% del ricavato netto della maglietta andrà in beneficenza alla comunità che fornisce alle giovani madri nel sistema di affidamento di Los Angeles servizi essenziali, come istruzione e sostegno.

La problematica delle giovani incinte in affidamento

Il problema delle mamme incinte in affidamento è particolarmente sentito a Los Angeles, dato che, secono i dati di Alliance of Moms quasi il 60% di loro ha avuto almeno una gravidanza entro i 19 anni. I bambini nati da genitori appartenenti a questa categoria hanno una maggiore probabilità di entrare essi stessi in affidamento. Solo il 58% dei giovani si diploma in tempo e soltanto il 10% si laurea. Oltre 1 giovane su 5 riferisce di essere senza casa. Questi ragazzi hanno pure maggiori probabilità di aver sperimentato instabilità e insicurezza alimentare e hanno meno chance di trovare un lavoro.

