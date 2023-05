Sophie Codegoni e la dedica alla figlia Celine: «Ti guardo e ancora non ci credo»

di Redazione web gossip

Sophie Codegoni sta vivendo dei momenti di grandissima felicità dovuti alla nascita della sua bambina Celine Bleu che è nata il 12 maggio. Lei e il compagno Alessandro Basciano condividono, spesso, storie e foto sui social in compagnia della neonata e, in occasione della sua prima festa della mamma, Sophie ha dedicato delle dolci parole a Celine.

La dedica di Sophie Codegoni

Quando era incinta, Sophie Codegoni ha sempre dichiarato di essere impaziente di abbracciare Celine che, durante tutti i nove mesi di gravidanza, non aveva mai mostrato il visino. L’influencer, poi, ha vissuto il momento del parto con molto serenità, tanto che, alcune ore prima che la piccola nascesse, ha postato un video nel quale ballava insieme al compagno Alessandro Basciano. Oggi, domenica 14 maggio, per la festa della mamma, Sophie ha speso dolci parole per la sua Celine: «Ti guardo e ancora non ci credo… sei la cosa più bella che la vita potesse donarmi. In queste poche ore mi hai fatto vivere così tante emozioni che non sono in grado di spiegare a parole, posso solo dirti grazie e prometterti che per te ci sarò sempre. Ti amo infinitamente. Auguri a le mamme», aggiungendo un cuore rosa.

Il ritorno a casa di Sophie e Celine

Proprio nel giorno della festa della mamma, Sophie Codegoni e la sua Celine sono tornate a casa.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Maggio 2023, 17:40

