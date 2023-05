Micol Olivieri mamma: «Oggi non voglio festeggiarmi, sono arrabbiata e delusa»

di Redazione Web

Come da tradizione, la festa della mamma equivale a un boom di dediche dolcissime tramite social. Tutto questo vale soprattutto per i vip, che in questa giornata speciale hanno scelto di ripescare dall'album della loro vita foto e video con protagoniste le loro mamme. L'attrice Micol Olivieri non è una di queste. Infatti, nelle su storie di Instagram Micol ha espresso un pensiero che non è passato inosservato ai fan. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Micol Olivieri in lacrime per il figlio Samu: «Mi ha inviato il video e sto piangendo. Vaffa***o, vincono sempre gli altri»

Micol Olivieri, il primo amore è stato un dramma: «Mi ha annullata». Il toccante sfogo su Instagram

Sentita e toccante la dedica scritta da Micol Olivieri nelle sue Instagram stories. «Oggi è probabilmente la giornata più sbagliata per festeggiarmi, sono arrabbiata e delusa.

Poi ha aggiunto: «Che siete onnipresenti anche se non tutti lo vedono, che siete indispensabili anche se non ve lo dicono. Siete fortie fragili, perfette così nell'imperfezione del mondo» , ha concluso l'attrice.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Maggio 2023, 16:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA