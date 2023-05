Daniele Scardina, la foto dopo l'intervento chirurgico. Il fratello: «Dio ha ascoltato le mie, le nostre preghiere.. adesso sei qui con me»

di Redazione web

Per il pugile Daniele Scardina il peggio sembra passato. Dopo oltre due mesi e mezzo dall'emorragia cerebrale che lo ha colpito e l'intervento chirurgico d'urgenza, il fratello Giovanni ha postato nel pomeriggio di domenica su Instagram un messaggio commovente con una foto: «Sempre al mio fianco. Dio ha ascoltato le mie, le nostre preghiere.. adesso sei qui con me. Questo è il compleanno più bello con la foto più bella che io possa desiderare, continua a combattere campione. Dani sta bene, sicuramente la strada è ancora lunga ma la cosa buona e certa che lui c’è.Grazie a tutti degli auguri e grazie a tutti soprattutto per starci vicino».

Daniele Scardina, cosa è successo

Daniele Scardina aveva lasciato l'Humanitas di Rozzano, dove era ricoverato da due mesi in seguito all’emorragia cerebrale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Maggio 2023, 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA