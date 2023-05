Luca Onestini e Ivana Mrazova, crisi smentita su Instagram:«Sorpresa inaspettata»

di Redazione Web

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono di nuovo sotto i riflettori. La coppia ha riacceso l'entusiasmo dei fan che li seguono da tanto tempo. L'ex gieffino e la modella nelle ultime ore hanno pubblicato una foto su Instagram smentendo i rumor di queste settimane che parlavano di crisi e rottura. Ma procediamo con ordine.

Luca Onestini e Ivana Mrazova, amore (davvero) finito: chi sono i nuovi fidanzati

Luca Onestini e Ivana Mrazova, è di nuovo amore? Tutti gli indizi (e cosa ha detto lui)

Luca Onestini su Instagram

Non sempre le cose sono come sembrano, e quando si tratta di sentimenti è ancora più arduo districarsi tra le sfumature di una storia d'amore. Lo dimostrano Luca Onestini e Ivana Mrazova: le voci di gossip parlavano di nuovi fidanzati, in primis per Ivana e poi, anche per Luca: si sospettava della troppa vicinanza all'ex gieffina Nicole Murgia.

A ben vedere, oggi è la coppia a smentire tutti i pettegolezzi. «Una sorpresa inaspettata», ha scritto Luca Onestini a corredo della foto pubblicata sul suo profilo Instagram.

La felicità dei fan

Moltissimi sono stati i commenti e i like dei fan della coppia al post pubblicato sul profilo Instagram di Luca Onestini. «È bello rivedervi insieme. Quel sorriso così luminoso lo avete entrambi appena vi guardate», ha scritto un utente.

E come in tutte le favole d'amore con il lieto fine: tutto è bene quel che finisce bene.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Maggio 2023, 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA