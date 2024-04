Sophie Codegoni sgridata in diretta da Celine per il piatto vuoto: «Mamma non ti permettere di scherzare con la mia pappa» L'influencer è una mamma impegnatissima con la sua bambina che compare spesso nelle sue storie Instagram







di Redazione web Sophie Codegoni è una mamma innamoratissima della sua Celine. La bambina spesso compare nelle sue storie e nei suoi post su Instagram e negli ultimi video è alle prese con la cena un po' movimentata. La piccola ha fame, vorrebbe mettere le mani nel piattino e, intanto, fa divertire la sua mamma con dolci versetti e pronunciando proprio la parola "mamma". La storia Instagram di Sophie Codegoni Nel video si vede Sophie Codegoni, sorridendo e facendo espressioni buffe, mentre imbocca la piccola che risponde alla mamma con versetti o proprio pronunciando le due sillabe della parola "mamma". La bambina, poi, mette le mani nel piattino che, però, è vuoto e per questo la piccolina si lamenta. Sophie Codegoni e Celine Sophie Codegoni porta Celine sempre con sé, tranne nei luoghi che non sono adatti ai bambini come, ad esempio, le discoteche o i locali. Poco fa, l'influencer ha mostrato ai follower di essere al supermercato ma, prima di uscire di casa, ha filmato la sua bambina che, timorosa che uscisse senza di lei, la seguiva gattonando per tutta la casa. Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Aprile 2024, 14:26

