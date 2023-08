Sonia Lorenzini (ex U&D): «Quell'uomo ha iniziato a picchiare la fidanzata, sono molto scossa, non è umano»

di Redazione Web

Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne, ha raccontato nelle sue Instagram stories di aver assistito ad un episodio di violenza che l'ha particolarmente scossa. L'ex tronista si trovava sul lungomare a Cagliari quando improvvisamente un uomo ha iniziato a picchiare violentemente la sua fidanzata. Ma andiamo a vedere nel dettaglio qual è il racconto di Sonia Lorenzini.

«Sono molto scossa per una scena abominevole a cui ho appena assistito - ha scritto Sonia Lorenzini nelle sue Instagram stories -.

«Non è giustificabile»

«Sto cercando di capire ora come poter segnalare la cosa e ho recuperato una foto da un'altra signora di questo uomo di mer*a che per un discorso di privacy credo di non poter pubblicare - ha aggiunto Sonia Lorenzini su Instagram -. Sono cose a cui non si vorrebbe e dovrebbe mai assistere, ma non potevo starmene in silenzio come molti hanno fatto. Avrei voluto fare anche di più, mi sono spaventata e sono ancora sotto shock. Non è giustificabile, non è umano e sappiamo come vanno a finire queste cose. Mi auguro che questa donna trovi la forza di amarsi e denunciare questo essere schifoso per salvare se stessa e la sua vita».

