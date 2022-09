C'è posta per te, arriva un nuovo postino direttamente da Uomini e donne: ecco chi è

Un ex corteggiatore di Uomini e Donne approda a C’è posta per te. E' Giovanni Vescovo ad entrare in scena nell’amatissimo programma di Maria De Filippi , giunto alla 26esima edizione. Ad annunciare l’arrivo dell’ex corteggiatore è proprio la trasmissione sui canali social ufficiali, con un video di presentazione: Giovanni dovrà girare per tutta Italia alla ricerca dei destinatari dell’invito.

Leggi anche > Francesca Cipriani, nozze in arrivo con il suo Alessandro: la data è top secret. Ecco chi ci sarà

Ma prima di C'è posta per te, Giovanni è stato tronista a Uomini e Donne durante la stagione 2016/2017 alla corte di Sonia Lorenzini. Fu lui il primo a scendere le scale per un appuntamento al buio con la tronista. Ma non riuscì a colpire completamente Sonia e il suo percorso non durò molto.

In molti attendono l'esordio a C'è posta di Giovanni che è stato già accolto da Andrea Offredi, un altro volto di UeD approdato nella trasmissione qualche anno fa in questo ruolo. Insieme a lui ci sono Chiara Carcano, Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino e Maurizio Zamboni. Gli ultimi due sono postini da oltre vent’anni, precisamente e rispettivamente dal 2000 e dal 2001. Infatti, il pubblico è davvero molto affezionato a Marcello e Maurizio. Non si sa, però, se uno tra i già presenti nelle passate edizioni lascerà così il suo posto o se Giovanni semplicemente sarà una risorsa in più per la trasmissione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Settembre 2022, 22:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA