Gf Vip, lite furiosa. Adua Del Vesco va fuori di sé con Dayane: «Mi sono rotta le p***». Poi scappa via. Intervengono gli altri

Gf Vip , lite furiosa. Adua Del Vesco va fuori di sé con Dayane: «Mi sono rotta le p***». Poi scappa e scoppia a piangere. Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip. L'amicizia tra l'attrice siciliana e la modella brasiliana starebbe attraversando un momento di profonda crisi e sarebbe nata un'accesa discussione. Ma andiamo con ordine.

Dayane ha rimproverato Rosalinda di aver annuito quando gli altri concorrenti le hanno detto che Dayane la manipolava. L'attrice, però, non avrebbe gradito il rimprovero e, durante una discussione in cucina, è sbottata: «Mi sono rotta le p***. Questi sono i miei sentimenti, io sono vera e non so giocare a questo gioco». Poi, Rosalinda si alza dalla sedia, si allontana e scoppia a piangere.

Dayane si sfoga con Sonia Lorenzini: «È un mese e mezzo che piange». Su Twitter, i fan delle rosmello si dividono. C'è chi difende Rosalinda: «Dayane è troppo aggressiva». Ma in tanti prendono le difese della brasiliana: «Rosalinda fa la vittima e mette gli altri contro Dayane». Amicizia al capolinea? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Dicembre 2020, 20:18

