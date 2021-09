Uomini&Donne, Sonia Lorenzini in ospedale per un malore. Su Instagram: «Nottata da dimenticare»

«Nottata da dimenticare, mattinata pure peggio.. Niente di grave o almeno ora lo so». Con una storia su Instagram, questa mattina l'ex tronista Sonia Lorenzini ha postato una foto in cui era su un letto di ospedale con la mascherina dell’ossigeno e una flebo. Nella foto si vede un solo occhio, ma è evidente che Sonia avvertisse un forte malessere in quei momenti. Ma è la stessa influencer, poi, a specificare che non si tratta di qualcosa di grave, sebbene fosse molto preoccupata.

Dopo poche ore, sempre con una storia IG, Sonia aggiorna i fan comunicando di essere stata dimessa dall’ospedale: è stata sotto osservazione per qualche ora, ma i medici non abbiano ritenuto opportuno il ricovero. «Sto bene come anticipato nella storia prima, non ci si lamenta, le cose gravi sono altre», ha scritto in questo nuovo messaggio. E questa volta, ha spiegato che stamattina si è svegliata molto gonfia, aveva il viso gonfissimo e si è molto spaventata. Molto probabilmente, si è trattato di una crisi allergica molto forte e dovrà capire adesso da cosa le è scaturita.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Settembre 2021, 17:33

