Simona Ventura e Giovanni Terzi, secondo anniversario d'amore: «Insieme imbattibili». Lui risponde sul social

Simona Ventura e Giovanni Terzi festeggiano il secondo anniversario del loro amore e si scambiano tenere dediche sui social. Tanto Simona Ventura quanto il fidanzato, il giornalista Giovanni Terzi hanno deciso di regalarsi delle romantiche frasi dai rispettivi account.

Simona ha postato alcuni scatti che la vedono assieme a Giovanni Terzi, sottolineando nella didascalia quanto siano forti insieme: “Oggi – ha scritto sul social - in questo anniversario che solo noi conosciamo, volevo ringraziarti per tutta la serenità, l’appoggio, la fiducia e l’amore in cui hai inondato me e la (a volte impegnativa 🤪) famiglia. Insieme siamo una forza, complementari e imbattibili. E infatti #noiUNO e’ il nostro motto. Sono sempre più convinta che qualunque sia l’ostacolo che dobbiamo superare, insieme ce la faremo. I love you ❤️ @terzigio con amore. Simo ❤”.

La riposta di Giovanni Terzi, sempre su Instagram, non si è fatta attendere: “Quanto sei bella @simonaventura - si legge nella didascalia della condivisione - Ma la tua bellezza vera e’ quella del tuo cuore, quella invisibile che però regali a chi ami .Sono fortunato amore mio ad averti al mio fianco oggi ancor di più di quando abbiamo incominciato ad amarci .Ti amo ❤”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Novembre 2020, 21:55

