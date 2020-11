Meghan Markle incinta di nuovo? Ecco gli indizi che hanno scatenato il gossip. L'apparizione pubblica della duchiessa di Sussex e di suo marito, il principe Harry, in occasione del Remembrance Day a Los Angeles, ha fatto parlare per vari motivi. Qualcuno ha sottolineato la volontà di rendere omaggio ai caduti di guerra come se fossero ancora membri della Famiglia Reale, mentre qualcun altro ha notato forme sospette sotto al cappotto nero molto largo. Come sottolinea Vanity Fair, ci sono alcuni indizi che farebbero pensare a una seconda gravidanza.

Leggi anche > Kate Middleton, il messaggio segreto alla regina Elisabetta: «Ha messo quegli orecchini...»

C'è chi si sbilancia parlando di un "pancino" che lascerebbe pochi dubbi. Gli amanti del gossip ricordano che quando era incinta di Archie era solita indossare abiti con un taglio simile e con una cinta stretta in vita. Un altro indizio sarebbe la notizia che i legali dei Sussex hanno chiesto il rinvio della prima udienza nel processo contro il Mail on Sunday e il Daily Mail, accusati di aver pubblicato la lettera inviata al padre Thomas Markle.

La duchessa si sarebbe dovuta presentare davanti all'Alta Corte di Londra l'11 gennaio, ma avrebbe chiesto tramite i suoi avvocati di rimandare. Richiesta accolta dal giudice Justice Warby, che ha parlato di "motivi riservati". Il processo si dovrebbe tenere nell’ottobre del 2021 e si vocifera che la causa del rinvio potrebbe essere proprio una nuova gravidanza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Novembre 2020, 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA