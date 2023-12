Simona Ventura e la figlia Carolina: «Le ho detto che è molto fortunata perché ha due mamme»

di Marta Goggi

Simona Ventura è mamma di due figli, avuti da Stefano Bettarini. Oltre a Niccolò e Giacomo Bettarini la conduttrice ha anche un'altra figlia, Caterina, adottata da una sua parente. «Il più bel regalo che la vita mi abbia fatto», ha detto riguardo alla ragazza.

La Ventura ha anche rivelato come ha risposto alle domande di Caterina, che ora ha 17 anni e studia in Inghilterra: «Le ho detto che è molto fortunata perché lei ha due mamme». In merito all'adozione di Caterina ha risposto: «Il più bel regalo che la vita mi abbia fatto. Nei miei momenti più brutti, la vita mi ha sempre premiato con delle sorprese, tra cui lei. Noi artisti siamo come le azioni in borsa: possiamo andare bene o floppare, ma devi mantenere un equilibrio nel tempo e io l’ho trovato sempre nel privato». Alla figlia adottiva ha sempre raccontato tutto chiaramente, senza mai evitare di dirle nulla: «Non le ho mai nascosto nulla, e quando mi ha chiesto questo le ho risposto che era molto fortunata perché ne aveva due. Nel tempo lei ha vissuto questa cosa molto bene e resta il mio regalo più bello perché ha messo a posto tutto».

