Simona Ventura in vacanza, prova in costume superata: «Che ne dite del risultato?» FOTO

Simona Ventura in vacanza, prova in costume superata

Simona Ventura si gode le vacanze e mentre è in spiaggia non dimentica i follower. Dal suo account Instagram infatti la conduttrice ha postato dei suoi scatti mentre sorridente indossa un costume intero, seguiti dalla didascalia: «Ed eccole qui – ha scritto sul social - le foto in costume dell’#estate2021 Con fatica immane … Che ne dite del risultato?! Ps: costume vecchio». La reazione dei follower non si è fatta attendere, i numerosi fan hanno riempito il post di like e sommerso la bacheca con commenti entusiastici. A congratularsi con Simona Ventura anche amici vip come l’ex naufraga Elisa Isoardi, che sentenzia: «Bellissima!»

Nella condivisione successiva invece Simona Ventura si è sempre mostrata in costume ma la foto, come ha confessato sul social, risale a qualche anno fa ed è un ricordo a tema Olimpiadi: «Foto - ha scritto nella didascalia - che “viene buona” ogni 4 anni (quest‘ anno 5). Ho avuto la fortuna di vivere le Olimpiadi da giornalista a #BARCELLONA92. Una delle più belle esperienze della mia vita! Una redazione giovane e validissima, quella di #telemontecarlo. Li seppi che sarei passata in Rai a #LaDomenicasportiva! Un’ estate indimenticabile! Non vedo l’ora di vedere #Tokyo2020, le #olimpiadi più difficili… Un grande in bocca al lupo al nostro squadrone italiano 🇮🇹 e alla squadra di @raisport!! Forza e coraggio 🇮🇹🇮🇹🇮🇹 #Olympics».

