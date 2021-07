Giffoni , Pierpaolo Pretelli a Leggo: «È ufficiale, parteciperò a Tale e Quale Show». Giulia Salemi: «Fiera di lui, è un talento». Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono sbarcati al Giffoni Film Festival. I Prelemi, sempre più innamorati, hanno incontrato i tanti fan sul blue carpet della manifestazione, giunta alla sua 50esima edizione e di cui Leggo è media partner. Selfie (a distanza) e tanti saluti da parte dei Giffoners per la coppia nata sotto le telecamere di Cinecittà. Giulia, in versione influencer, ha tenuto una masterclass sulla gestione dei social. Pierpaolo, invece, nella sua prima estate da hitmaker presenta il tormentone estivo L'estate più calda.

A Leggo i Prelemi si raccontano a cuore aperto e Pierpaolo Pretelli rivela: «È ufficiale, parteciperò a Tale e Quale. Sono molto felice. Oggi Carlo Conti ha postato i nomi dei nuovi concorrenti e sono nella lista». Gli fa eco Giulia Salemi: «Io che lo vivo h 24 dalla Casa del Gf Vip sono che regalerà grandi emozioni. È molto talentuoso». L'influencer italo-persiana parla invece della sua prima esperienza da conduttrice in Salotto Salemi su Mediaset Extra: «Sono molto soddisfatta, è andata benissimo. Ho unito la mia passione per il make up e quella per la conduzione. Anche l'editore è soddisfatto, sicuramente ci sarà un Salotto Salemi 2».

Poi, i Prelemi raccontano la nascita della loro storia d'amore nella casa del Gf Vip. «Ho capito subito - dice Pierpaolo - che fosse la donna della mia vita. La amo più di ogni cosa. Con lei ridiamo tanto, mi fa divertire il suo essere buffa». Continua Giulia: «Io quest'anno non volevo storie nella Casa, con Pier è nata da amici. Mi piace perché mi accetta per quella che sono, anche con il mio carattere a volte non facile. Ho un bellissimo rapporto anche con suo figlio Leonardo e con la mamma del bimbo, Ariadna. Siamo una bella famiglia allargata...». E se chiedi loro come sono i rapporti adesso con gli ex gieffini, rispondono così: «Con qualcuno ci sentiamo di più, con altri meno. Ma...». (Il seguito dell'intervista uscirà su Leggo Tv). Stay tuned.

