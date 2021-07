Oroscopo Paolo Fox fine settimana del 24-25 luglio: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Paolo Fox come ogni weekend ha condiviso le previsioni dell'oroscopo. L'astrologo, volto noto della televisione, ha parlato di amore, fortuna e lavoro per le giornate di sabato e domenica. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, ma come dice sempre Paolo Fox «Non credete all'oroscopo, ma verificate». Ecco le indicazioni delle stelle per il 24 e 25 luglio.

ARIETE. In questo fine settimana le idee saranno più chiare, anche se c'è ancora molto di cui discutere. Nella giornata di sabato potrebbero esserci piccoli dissidi sentimentali. Sul lavoro non tutti avranno la pazienza di resistere.

TORO. Cercate di evitare discussioni, soprattutto chi svolge più attività. Nella giornata di sabato sarete intolleranti per quanto riguarda l'amore. Ci sono molte occasioni da cogliere.

GEMELLI. Nel fine settimana cercate di programmare un incontro, la Luna è favorevole anche se Venere nn è più attiva. Cercate di rimandare gli impegni.

CANCRO. Nel fine settimana la Luna è in opposizione, per questo vi sentirete sotto pressione. La giornata di sabato sarà meno agitata del previsto. Calma e razionalità sul lavoro.

LEONE. Ci saranno situazioni intriganti nel weekend. Domani la Luna opposta vi rende nervosi, cercate di affrontare con calma gli imprevisti.

VERGINE. Buone occasioni in arrivo sul lavoro, questo non è però il momento di accelerare ma nemmeno di essere troppo titubanti. Domani Venere nel segno.

BILANCIA. Possono nascere piccoli dissidi in amore nel fine settimana, ma ci sarà anche un recupero. Non mancano i progetti, ma sarebbe meglio curare le questioni finanziarie.

SCORPIONE. Fate attenzione alle parole, nella giornata di sabato occorre prudenza in amore. Favorito chi cerca un impegno. State attraversando un momento di crisi da superare.

SAGITTARIO. Potrebbero esserci dei piccoli contrattempi in vista, non lasciate il certo per l'incerto. Domani c’è qualcosa che non va in amore.

CAPRICORNO. La Luna entra nel segno, saranno giorni fertili sul lavoro. Domani situazione promettente in amore.

ACQUARIO. In questo periodo sono favorite le relazioni solide. C’è chi vuole cambiare strategia, domani belle sensazioni.

PESCI. Luna favorevole, in questo periodo meglio non agitare le acque. Domani piccolo conflitti all’orizzonte.

