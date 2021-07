Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 19 luglio: ecco le previsioni segno per segno

Le previsioni settimanali per l'Oroscopo di Paolo Fox. L'astrologo racconta segno per segno le previsioni riguardano l'amore, il lavoro e la fortuna per tutta la settimana che va dal 19 luglio. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, ma come dice sempre Paolo Fox «non credete ma verificate». Ecco nel dettaglio gli astri:

ARIETE. Sarà per i nati dell'Ariete una settimana a cinque stelle. Se all'inizio del mese è nata una storia portatela avanti perché a breve i rapporti riprendono quota e possono regalare emozioni speciali. Chi è in coppia da tempo potrebbe anche pensare a matrimoni e convivenza. Nei prossimi giorni sarà importante rimettere in ordine le questioni lavorative che l’anno scorso hanno creato diverse difficoltà.

TORO. Avete ancora il dente avvelenato per qualcosa che è accaduto nelle ultime due settimane, ma cercare di limitare le tensioni soprattutto con i nati del segno del Toro e dell' Acquario. Con il Leone può nascere qualche dubbio. Le questioni che riguardano la casa e le finanze possono essere gestite con più facilità.

GEMELLI. Attenzione a qualche tensione che potrebbe venire fuori con i nati del segno dell' Acquario o del Toro. Dovete ritagliare uno spazio tutto per voi, capire se una persona vi interessa oppure no. Massima prudenza nelle giornate di martedì 20 e mercoledì 21 luglio. Da giovedì 22 luglio molte cose cambieranno.

CANCRO. Mercurio nel segno porta il desiderio di nuove sfide sentimentali. Se siete circondati da persone non disponibili potrebbero nascere dei problemi. Alcune coppie potrebbero dover risolvere dei problemi in casa, non sottovalutate gli incontri con persone influenti.

LEONE. Torna la voglia di fare e di amare con Marte e Venere dalla vostra parte. Se il vostro cuore non batte per nessuno potrebbe tornare presto a farlo. Sul lavoro vorreste avere maggiori gratifiche.

VERGINE. Cielo interessante questa settimana. Venere sarà nel segno e questo porta a nuovi e promettenti incontri. Sarete più disponibili e aperti verso l'amore. Nei rapporti con Gemelli e Sagittario ci vuole più pazienza. In campo professionale potrebbero arrivare delle novità.

BILANCIA. Nei prossimi mesi sarete vincenti nella vita. Con i nati dell'acquario e dell'Ariete potrebbero esserci dei rapporti complicati ma allo stesso tempo stimolanti. Verso giovedì 22 luglio potrebbe esserci un momento di forte conflittualità.

SCORPIONE. Nei rapporti nati da poco potrebbe esserci qualche perplessità, cercate di risolvere in modo razionale dei problemi nati nel passato. Questa è una settimana di stallo, ma da giovedì 22 luglio Venere torna favorevole e quindi nella vita di coppia ci saranno più opportunità da sfruttare.

SAGITTARIO. In questa settimana sarà possibile fare dei cambiamenti, è il momento migliore per mettere le cose in chiaro. Cercate di ritrovare un po’ di fiducia in voi stessi. Sul lavoro siete molto ambiziosi, non è escluso che possa arrivare a breve una buona notizia.

CAPRICORNO. Da giovedì 22 luglio tutto sarà più facile in amore. Le coppie che si vogliono bene recupereranno da qualche crisi ed entro fine mese arriverà anche qualche bella notizia. Chi è single, invece, ritroverà il proprio equilibrio interiore. Sul lavoro i progetti che nascono in questo periodo sono importanti per il futuro.

ACQUARIO. Cercate di fare pace con una persona e con voi stessi. Anche se state cercando una complicità mentale, finisce sempre che vi lasciate prendere dalla fisicità di una persona. Sul lavoro tirate fuori il vostro coraggio.

PESCI. Tutti i rapporti sono sottoposti a una revisione, se ci sono forti amori sarete disposti al dialogo ma da giovedì 22 qualcosa potrebbe cambiare. Sul lavoro fate proposte, potreste essere coinvolti in nuovi progetti.

