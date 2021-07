Oroscopo Paolo Fox per il weekend del 17-18 luglio: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Paolo Fox come ogni weekend ha condiviso le previsioni dell'oroscopo. L'astrologo, volto noto della televisione, ha parlato di amore, fortuna e lavoro per le giornate di sabato e domenica. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati, ma come dice sempre Paolo Fox «Non credete all'oroscopo, ma verificate». Ecco le indicazioni delle stelle per il 17 e 18 luglio.

ARIETE. Sarà un fine settimana stancante, sarà meglio non prendere le cose di petto visto che nelle prossime giornate ci sarà poca energia.

TORO. In amore sarà un weekend che promette buone prestazione, anche se il recupero è al rallentatore e potranno nascere delle tensioni. I nati del segno potranno iniziare a fare le loro richieste.

GEMELLI. La Luna è in aspetto positivo, ma fate attenzione alle scelte professionali. I nati del segno domani devono risolvere qualche problema.

CANCRO. Momento interessante per l'amore, anche la Luna è favorevole. La leggerezza che vivete in questo periodo aiuta ad ottenere risultati migliori. Imprevisti e contrattempi sul lavoro.

LEONE. In questo periodo farete bene a sfruttare il buon influsso delle stelle. Potrebbe essere in arrivo una bella idea per il vostro futuro. Venere e Marte favorevoli.

VERGINE. I nati del segno si preparano all’arrivo di Venere, dalla giornata di sabato gli incontri regalano grandi soddisfazioni. Alcuni Necessitano di un aiut, ma possono fare scelte importanti.

BILANCIA. State vivendo un periodo molto positivo, meglio non creare dissapori. Domani le sensazioni conteranno di più. In questo periodo i nati del segno possono avanzare una richiesta.

SCORPIONE. Periodo sottotono in amore, ci sono tensioni da tenere sotto controllo. Nella giornata di sabato però l'amore non mancherà, in generale siete in una condizione di netta crescita.

SAGITTARIO. In questo weekend avrete la Luna attiva, ma anche le stelle saranno dalla vostra parte. Domani meglio non rivangare il passato. Fase di recupero sul lavoro.

CAPRICORNO. Periodo sottotono in amore, polemiche da tenere sotto controllo. Sul lavoro cercate di insistere sui progetti che credete meritino.

ACQUARIO. La Luna è favorevole nel fine settimana. I risultati che speravate di vedere però tardano ad arrivare. Domani potrebbero nascere liti e discussioni.

PESCI. Fate spazio a nuovi amori. Domani potrete dover risolvere un problema sentimentale. Alcuni di voi avranno decisioni importanti da prendere, non statevene con le mani in mano.

