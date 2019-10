Simona Izzo a Vieni da me: «Ho mille euro di pensione. Ho fatto Il Gf Vip per pagare la scuola ai miei nipoti»

Sabato 26 Ottobre 2019, 22:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri, la regista è stata ospite di Caterina Balivo. Simona Izzo si è raccontata a cuore aperto e ha parlato anche della sua pensione.Ecco la sua testimonianza: «Io ho mille euro al mese di pensione, se non lavorassi non arriverei nemmeno a 1200 e non farei nulla. Ho partecipato alper pagare la scuola privata ai miei nipoti». Caterina Balivo la mette in guardia: «». Lei replica: «».Simona Izzo si racconta a ruota libera e non risparmia neanche una battuta a Belen. Caterina Balivo le chiede se la sceglierebbe come coprotagonista in un film con suo marito Ricky Tognazzi e Simona Izzo risponde così: «- chiede rivolgendosi alla conduttrice -».