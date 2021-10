Silvio Berlusconi, la foto a sorpresa dopo il suo compleanno: ecco con chi ha festeggiato

«Grazie ancora e a tutti per le migliaia di messaggi di auguri che continuo a ricevere. Ho trascorso una meravigliosa serata con la mia famiglia, i miei figli, i miei tantissimi nipoti. Era anche il compleanno di mio nipote Silvio!». Queste, le parole di ringraziamento di Silvio Berlusconi dopo i festeggiamenti per il suo 85° compleanno, il 29 settembre scorso. L'ex premier ha postato su Instagram una foto dove è ritratto con la fidanzata Marta Fascina e il nipote Silvio Vanadia, anche lui festeggiato della serata. Dalla foto, infatti, spiccano le due coloratissime e scenografiche torte di compleanno preparate per i due festeggiati, nonno e nipote, accomunati dallo stesso nome.

Presenti ai festeggiamenti i numerosi nipoti e i figli: una famiglia numerosissima. L’ultimo nato è il primogenito del figlio Luigi, Silvio Emanuele, che ha preceduto di poco la nascita del cuginetto (o cuginetta), figlio/a di Barbara, che dovrebbe arrivare da qualche settimana. Ai due si aggiungono Lucrezia Vittoria, nata nel 1990 dalla relazione tra Pier Silvio e la modella Emanuela Mussida, Gabriele e Silvio, figli di Marina e del marito Maurizio Vanadia, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, figli di Pier Silvio e Silvia Toffanin, Alessandro ed Edoardo (figli di Barbara e di Giorgio Valaguzza), Leone e Francesco Amos (nati dalla relazione di Barbara con il compagno Lorenzo Guerrieri, padre del suo quinto figlio in arrivo) e Riccardo, Flora e Artemisia (figli di Eleonora e del modello inglese Guy Binns).

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Ottobre 2021, 11:22

