Serena Rossi incinta per la seconda volta. Impazza il rumor, ma i fan: «E Mina Settembre?»

Serena Rossi sarebbe incinta per la seconda volta. La notizia non è stata ancora ufficializzata eppure i fan dell'attrice l'hanno già inondata di auguri. Sposata con Davide Devenuto, la coppia ha già avuto il piccolo Davide nel 2016 e il matrimonio è stato celebrato in segreto lo scorso giugno.

Non c'è da sorprendersi, quindi, se ancora non ci sono foto di pancioni o notizie. La riservatezza dell'attrice sulla sua vita privata è cosa a cui tiene molto, ma le riprese di Mina Settembre 3 pare siano già state rimandate e la causa sarebbe proprio la sua gravidanza.

Solo rumor o verità?

A lanciare il gossip è il settimanale DiPiù Tv, secondo cui la coppia sarebbe pronta ad accogliere in famiglia un altro bebè.

Nessuno dei due, fino ad oggi, ha dato motivo di credere ciò, né hanno smentito ancora la notizia. Ma per i fan dell'attrice la gioia è alle stelle anche se il suo ritorno nei panni dell'assistente sociale Mina Settembre che interpreta nella serie di Rai 1 potrebbe essere messo in crisi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Agosto 2023, 18:03

