Serena Autieri torna in tv con Dedicato, sognando Sanremo 2022

Caro Amadeus pensaci. Il prossimo Sanremo potrebbe essere vissuto serenamente, con due Serene sul palcoscenico dell’Ariston. Due volti di Rai1 come Serena Rossi e Serena Autieri. Sanno condurre, sanno cantare, vantano una spiccata simpatia davanti alle telecamere e soprattutto hanno lo spirito giusto per affrontare una maratona come il Festival. Non lo dice apertamente ma è questo il sogno nel cassetto di Serena Autieri (ma anche quello di Serena Rossi, siamo sicuri). Autieri che ha già calcato il palcoscenico sanremese con Pippo Baudo e Claudia Gerini nel 2003. La cantante-attrice-conduttrice torna su Rai1 da sabato 13 novembre, dalle 14 alle 15.30, con Dedicato, lo show pomeridiano del weekend con cui fare un pieno di sentimenti e canzoni. Insieme con lei, ad accogliere e coinvolgere gli ospiti, ci sarà Gigi Marzullo. Ospiti della prima puntata Dori Ghezzi, Il Volo, Tosca D’Aquino.

Serena, che programma è Dedicato?

«È riservato a tutte quelle persone che desiderano dedicare una poesia, una canzone, un pensiero ai loro cari. E lo possono fare al sabato da noi».

Il suo Dedicato invece per chi è?

«In primis per la mia famiglia. Quella delle mie radici e quella con mio marito e mia figlia. Perché io quando ho bisogno di ricaricarmi mi affido a loro».

Tanti maestri, da Garinei a Trovajoli, da Albertazzi a Baudo, passando per Conti a Tale e Quale Show…

«Sì, ho fatto molta palestra, o meglio gavetta, prima di arrivare a calcare i palcoscenici del teatro e i set delle fiction, ma la mia passione resta il canto. Sono una persona che ha tanta voglia di mettersi in gioco e di trasmettere ai telespettatori il mio bagaglio artistico e di donna».

Canta anche con suo marito e sua figlia?

«Con mio marito no perché il canto non è il suo forte, anche se lui mi chiede spesso il repertorio delle canzoni napoletane. Quando prova a intonare qualcosa mia figlia gli dice: "papà per favore non cantare". Invece io e la mia pesciolina di 8 anni e mezzo ci esibiamo in casa. Il nostro duetto preferito è la canzone “Il Mondo”».

Qualche rammarico?

«No. Perché prima di prendere una decisione ho sempre analizzato i pro e contro. E ho rifiutato alcune proposte: perché non bisogna mai prendere tutto. Con il tempo posso dire che non mi pento delle scelte fatte».

Oltre a Sanremo c’è un altro sogno nel cassetto?

«Interpretare Filumena Marturano a teatro. Ma dovrò ancora aspettare qualche anno. Non ho l’età. Mentre spero presto di avere in trasmissione Loredana Bertè con la quale vorrei duettare».

Che cosa pensa di chi sostiene che gli artisti si misurano dai follower che hanno?

«I social fanno parte della nostra vita e l’obiettivo di un artista è quello di far confluire i vari pubblici: da Instagram, Facebook e Youtube a Rai1 e viceversa. Prima c’è il talento. Si parte sempre da lì».

Come ha trascorso il periodo del lockdown e della pandemia?

«Premesso che credo molto nella scienza e ritengo importantissimo il vaccino. Io mi sono vaccinata e quando sarà possibile vorrei vaccinare anche mia figlia Giulia. Stare a casa ci ha fatto recuperare il tempo perduto in famiglia. Abbiamo pianto e riso insieme. La musica ci ha aiutato. Abbiamo vissuto un tempo di qualità».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 00:45

