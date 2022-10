Serena Rossi: «Io come Mina Settembre in passato ho chiesto supporto psicologico»

Serena Rossi e il suo personaggio in Mina Settembre hanno più somiglianze di quanto si potrebbe immaginare. Lo racconta la stessa attrice alla vigilia della prima puntata della nuova stagione della fiction, ammettendo di essere ricorsa in passato a un aiuto psicologico, proprio come la protagonista della serie.

«È capitato in passato, quando, nel 2009, mi sono trasferita da Napoli a Roma e ho lasciato la casa dei miei genitori con le sue certezze e la soap 'Un posto al sole' – racconta Serena Rossi in un'intervista a Oggi –. Mi ha spinto a chiedere aiuto il disagio che provavo, la fatica di crescere, la paura del futuro. Ho sentito che avevo bisogno di una guida. A volte basta parlare con un’amica, altre no».

Nel corso dell'intervista, Serena Rossi confida anche desideri e lati nascosti di sé. Tra le speranze per il futuro: «Andare al prossimo Festival di Sanremo sarebbe un sogno che si realizza». E poi naturalmente il desiderio delle nozze con il compagno dice Serena, l’attore Davide Devenuto, con il quale nel 2016 ha avuto un figlio, Diego. «Se lo faremo sarà un matrimonio in famiglia: io, Davide, Diego, i genitori».

