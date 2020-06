Serena Enardu deride Pago dopo l'addio: «Sono preoccupata per quest'uomo, l'importante è crederci»

Serena Enardu

continuano a punzecchiarsi sui media. Nuovi dettagli si aggiungono a entrambe le versioni sullaL'ex protagonista di 'e delreplica all'ex compagno deridendolo sui social. Ilin un’intervista rilasciata a Oggi aveva detto: «Non mi pento di nulla, rifarei tutto: anche perdonare Serena per essersi invaghita di un altro. Però chiariamolo, lei a me aveva dato questa versione: ‘Ho avuto un flirt con Alessandro, ma non è accaduto nulla’. Quindi mi ha mentito».«Il problema non è perdonare, ma ritrovare la fiducia. Non lo decidi», aveva aggiunto Pago. La risposta di Serena non si è fatta attendere nelle suevelata di ironia e di cinismo: «Potrebbe perdonarmi? Sono seriamente preoccupata per quest'uomo. L’importante è crederci».Dopo vari tira e molla l'addio sembra definitivo. Tutto era cominciato a, mentre il ritorno di fiamma era avvenuto davanti alle telecamere del GF. «A me piace battere la testa e vedere dove riesco ad arrivare. Non mollo e non mi interessa se questo può poi definirsi 'sottone'. Ci sono persone che non mollano mai in amore e non per questo devono essere giudicate. Non si può etichettare una persona solo per quello che vede in televisione. […] Sono fatto cosi. Non sono 'sottone' e se qualcuno mi chiama cosi non mi interessa», aveva dichiarato Pago. E c'è chi ipotizza che sia tutto una montatura.