Selvaggia Lucarelli, ospite di Amici con tutto il cast di Ballando con le Stelle. L'annuncio che divide il web

più esplosiva che mai. La giornalista e giurata di Ballando con le Stelle, che è stata anche testimonial per Yamamay, ha parlato del rapporto con le sue "curve pericolose". «A 14 anni - dice - mi sono ritrovata con unae tante cose da gestire».L'opinionista racconta dei primi sguardi dei ragazzi, dell'esclusione dai giochi con i fratelli maschi e anche della difficoltà di trovare un reggiseno. «Negli anni 80 la quinta era considerata una taglia da gestante o da signora in carne. Facevo più fatica a trovare un reggiseno che».E conclude: «Oggi c'è più scelta per noi».