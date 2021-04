Selvaggia Lucarelli, bufera per il barbecue sul terrazzo di casa: la risposta social è al veleno

Selvaggia Lucarelli e il caso del barbecue sul terrazzo acceso dal fidanzato Lorenzo Bigiarelli, chef spesso in tv, che ha fatto infuriare il palazzo dove abita la coppia. «Faide dal mio condominio per colpa di un innocente barbecue e di un cartello lasciato in ascensore da un anonimo, con Lorenzo Biagiarelli "mortalmente offeso" per quel “bruciacchiate”». La giornalista scrive così su Facebook.

L'ennesimo post in cui lancia frecciate velenose: questa volta rivelando cosa è successo di recente nel condominio dove vive. Il fidanzato Lorenzo, si evince, nei giorni scorsi ha approfittato di una bella giornata di sole per esibirsi in un bel barbecue sul terrazzo di casa. Apriti cielo: chi vive nel palazzo ai piani alti si è subito lamentato per gli odori (anzi, puzze vere e proprie a loro dire) proveniente dalla carne alla griglia di casa Bigiarelli-Lucarelli.

Tanto che sull'ascensore del palazzo è comparso un cartello con espresse lamentele e citazione del regolamento condominiale. Subito è arrivata la risposta via social di Lorenzo che ha evidenziato come, a suo dire, il danno recato dal barbecue sia davvero poca cosa. Una storia diventa virale sui social con decine di commenti sul profilo Facebook di Selvaggia Lucarelli.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 16:52

