Temptation Island, Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono lasciati: i motivi del'addio su Instagram

Tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi l’amore è arrivato al capolinea. Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono lasciati dopo due anni di relazione e a dare l’annuncio è stato proprio l’ex protagonista di “Temptation Island” dal suo account instagram.

Leggi anche > Selvaggia Lucarelli, bufera per il barbecue sul terrazzo di casa: la risposta social del fidanzato Lorenzo è al veleno

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono lasciati

Francesco Chiofalo, con un lungo post dalle storie di Instagram, a dare l’annuncio delle fine della sua relazione con Antonella Fiordelisi: “Ci state chiedendo – ha fatto sapere Francesco Chiofalo dal social - da tanto se stiamo ancora insieme o no. Io penso che sia arrivato il momento di far chiarezza. Mi dispiace tanto dirlo, dico la verità, però io e Antonella ci siamo lasciati. Non è una crisi, non c’è da pensare niente ma è una cosa definitiva. Le nostre strade si sono divise.

Francesco ha specificato anche il motivo dell’addio: “Ci siamo lasciati non per un motivo in particolare. Diciamo che a tutti e due è finito l’amore. Ha spinto più lei per lasciarsi dico la verità. Io magari non avrei avuto la forza di farlo. Però quando lei mi ha detto di lasciarci, di non vederci più e non sentirci più io non ho fatto particolare resistenza”.

Ora lui sembra non soffrire: “Sinceramente io non mi trovavo bene da tempo e ho notato che dopo un dolore iniziale della prima giornata già il giorno dopo mi sentivo meglio. Senza di lei io sto meglio. Mi dispiace tantissimo ammetterlo perché le voglio bene ma è così. Per cui quando tu ti accorgi di star meglio senza un’altra persona è inutile richiamarla. Io infatti non l’ho ricontattata né niente”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA