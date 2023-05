Sara Shaimi (ex U&D) attaccata dagli hater: «Ignorante, sei incinta ma non sai niente sulle visite». Lei agli insulti risponde così

di Redazione Web

Sara Shaimi, ex tronista di Uomini e Donne, e Sonny Di Meo diventeranno genitori di una bambina, il cui nome sarà Nora Belle. I due sono usciti insieme dal programma ed oggi vivono felicemente la loro storia d'amore in attesa della nascita della piccola Nora.

Nelle ultime ore, l'ex tronista è stata attaccata dagli hater e ha risposto alle critiche e agli insulti nelle sue Instagram stories. Andiamo a vedere cosa è successo.

Sara Shaimi e Sonny Di Meo, lite con la poliziotta dopo la multa per il divieto di sosta: «Ci ha fatto il dito medio»

Sara Shaimi e Sonny di Meo (ex U&D) presto genitori: l'annuncio su Instagram. «Ti abbiamo sognato»

Nelle sue ultime Instagram stories, Sara Shaimi ha risposto ad alcune domande dei fan e agli attachi degli hater («Ignorante, sei incinta ma non sai niente sulle visite») riguardo alla sua gravidanza.

«Ma secondo voi non mi sono informata dai medici? Ovviamente sono seguita da un ginecologo esperto che mi spiega tutte le cose che devo fare. Con voi sto facendo solo una chiacchiera per avere giusto qualche informazione in più», ha concluso l'ex tronista.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Maggio 2023, 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA