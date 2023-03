Uomini e Donne, Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sono sposati: «Lei è incinta»

di Redazione web

Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sono sposati. I due volti di Uomini e Donne sono convolati a giuste nozze a Rabatm in Marocco, paese di origine dell'ex tronista del programma di Maria De Filippi. Sara ha scelto di seguire la tradizione e quindi ha celebrato il rito locale secondo usi e costumi con la sua famiglia e gli amici più cari.

Paola Turani e il 'pancino sospetto', è incinta? Lei si infuria: «Non siete carine per niente»

«Aurora Ramazzotti ha partorito, si chiama Eros junior». E lei commenta così

Le nozze lampo

Il loro matrimonio è stato un vero e proprio colpo di scena, visto che da qualche tempo si era parlato di una crisi tra i due. Più volte si sono lasciati per poi tornare insieme. Dopo litigi e incomprensioni la coppia è riuscita evidentemente a trovare un equilibrio. Tra le foto pubblicate sui social dai loro amici, non si può non notare il pancino di Sara. Oltre alla notizia soprendente del matrimonio si unisce quella di un bimbo, o bimba in arrivo.

Bebè in arrivo

Tutti e due si sono sposati in abiti tradizionali marocchini e forse la tempestività delle nozze è stata dettata proprio dalla dolce attesa. Al momento nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni a riguardo o ha postato foto delle nozze, ma è evidente che una notizia così bella non resterà "segreta" ancora per molto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Marzo 2023, 13:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA