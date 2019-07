Samantha Togni è tornata single: «Sì è vero, io Christian Panucci ci siamo lasciati»

Domenica 28 Luglio 2019, 10:35

L'insegnante di danza di Ballando con le Stelle e l'allenatore della nazionale albaneseSi erano conosciuti proprio nello show di Ra1 condotto dae stavano insieme da tre anni. Adesso la notizia ufficiale.In un'intervista al settimanale Di Più, Samantha Togni conferma la rottura. «Si è vero ci siamo lasciti. Ma non me la sento di lasciare altre dichiarazioni». La loro sembrava una storia rodata e più volte si era parlato di andare a vivere insieme. Cosa sia successo non è dato saperlo.Al momento, non ci sarebbero altre dichiarazioni. Su Instagram Samantha Togni scrive: «». I fan sono con lei: «».