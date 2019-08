Rosa Perrotta mostra il figlio Domenico su Instagram dopo le polemiche: «Piacere di conoscervi!»

Giovedì 8 Agosto 2019, 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è diventata mamma del suo primo, Domenico, nato dalla relazione con Pietro Tartaglione, conosciuto nel programma “Uomini e donne” di Maria De Filippi. I fan hanno cominciato a chiedere degli scatti del piccolo, ma la stessa rosa aveva spiegato i motivi per cui era contraria, per poi cambiare idea e postare il primo tenero scatto del figlio.Dal social Rosa aveva spiegato che la causa era i numerosi haters presenti sulla rete: “Purtroppo i social sono una valvola di sfogo anche per le persone cattive che approfitterebbero e utilizzerebbero anche un bambino per ferire un genitore, l’ho visto fare anche con altri personaggi. (…) Se non lo faccio vedere è proprio per colpa di gente come voi, che mi spaventa perché non si tratta più solo di me ma anche di mio figlio ed è gente come voi che rovina questo mezzo stupendo”.Velocemente però la Perrotta ha cambiato idea e ha condiviso uno scatto di Domenico, seguito dalla didascalia: “Ciao a tutti amici di mamma e papà, io sono il piccolo Dodo! Da oggi ci sono anch’io. Piacere di conoscervi❤️ #ilmiocuore”.