Romina Power, il messaggio a 30 anni dalla scomparsa della figlia Ylenia: «Oggi mi chiedo se sai che è il tuo compleanno»

Sei gennaio 1994, è questa la data in cui Ylenia Carrisi è stata vista l'ultima volta, da allora sono passati quasi 30 anni, ma Romina Power, madre della ragazza che allora aveva 23 anni, non ha mai smesso di aspettarla. Oggi sarebbe stato il giorno del suo compleanno, 53 per l'esattezza, e la cantante ci ha tenuto a mandare un messaggio alla figlia sui social.

Un carosello di foto e una dedica hanno composto il messaggio di auguri per Ylenia Carrisi: «In questo giorno, 53 anni fa sei arrivata tu nelle nostre vite, Ylenia. Oggi mi chiedo se sai che è il tuo compleanno. Una cosa che so è che l'amore che provo per te non cambierà mai e aspetterò sempre il tuo ritorno.», scrive Romina Power sotto il post. Il profilo social della cantante è costellato di foto della figlia ormai assente da 30 anni e dai commenti di sostegno che le rivolgono i suoi follower, che anche sotto quest'ultimo post sono stati in molti a fare gli auguri ad Ylenia.

