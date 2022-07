Romeo Beckham e Mia Regan, è rottura dopo 3 anni di storia d'amore

di Federica Portoghese

E' giunta al termite la storia d'amore tra Romeo Beckham, figlio di David e Victoria, e Mia Regan. Dopo 3 anni d'amore, festeggiati insieme lo scorso 3 maggio a suon di dolci post sui social, si sono detti addio. Perchè? la causa della rottura sembrerebbe essere la distanza.

Romeo come il padre David

Romeo, infatti, ha voluto seguire le orme del padre, intraprendendo la strada di calciatore, che lo ha portato a trasferirsi negli Stati Uniti, lontano da casa e anche dalla sua fidanzata. Il ragazzo sta giocando come centrocampista con l’Inter Miami II con sede in Florida – il club di cui è co-proprietario suo padre David Beckham – mentre Mia vive principalmente a Londra. Entrambi diciannovenni, hanno dovuto fare i conti con una relazione a distanza, messa a dura prova dal fusorario e dagli allenamenti del giovane Beckham.

Fabrizio Corona contro Ilary Blasi dopo la separazione da Totti: «Dichiarazioni sempre fuori luogo»

Romeo ha deciso di fare piazza pulita delle foto sui social che lo ritraeva insieme a Mia. Mentre lei, per il momento, non ha ancora cliccato il tasto Canc dai suoi post, l'ultimo in cui compare in compagnia del calciatore risale al giorno del loro terzo anniversario.

I fans della coppia, attentissimi, non si sono fatti sfuggire certamente la distanza emotiva della coppia, così hanno fatto scattare, qualche giorno fa, i primi allarmi, poi confermati dalla rottura definitiva. E pensare che fino a poco tempo fa, si vociferava di un possibile matrimonio tra i due.

Mia, intanto, continua a collaborare con il brand di moda di Victoria, a cui è molto legata. Giovanissimi, ad attenderli ci saranno nuovi amori. Come si dice? Quando si chiude una porta, si apre un portone...

#claudia rivelli, la sorella di #ornella muti patteggia un anno e 5 mesi per traffico di #droga dello stupro https://t.co/MnhSsmb2RX — Leggo (@leggoit) July 12, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Luglio 2022, 20:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA