Rich Girl nails, le unghie di Jennifer Lopez fanno impazzire il web: ecco quali sono

di Redazione Web

Dopo anni di eccessi di manicure notevoli per colori, forme e lunghezze, le unghie con effetto minimal, quasi naturale, tornano ad essere le più richieste in questa stagione. Arriva così la "Rich girl nails", una nail mania scoppiata qualche mese fa e ancora oggi virale sui social. A coniare il termine è stato Tom Bachik, famoso manicurista delle star come Jennifer Lopez, Selena Gomez e Margot Robbie.

La fotografia delle unghie di Jennifer Lopez ha subito catturato l'attenzione del web. Essenziali, raffinate, minimali: tutto è nel colore, una vera e propria evocazione dell'effetto nude e in una sofisticata forma di media lunghezza.

Giulia Salemi e il ritocchino: «Ora scoprirò come vivono le Kardashian»

Unghie, l'essiccatore per la manicure con il gel può causare il tumore alla pelle: le evidenze in uno studio

La manicure di Jennifer Lopez

Nel post su Instagram, il manicurista Tom Bachik, ha utilizzato una didascalia che esprime a pieno questa nuova tendenza. «Unghie da ragazza ricca», ha scritto sotto allo scatto ravvicinato delle unghie di Jennifer Lopez.

Nella fotografia, oltre alle unghie si nota subito l'enorme anello quadrato con diamanti verdi insieme alla fede nuziale in argento, entrambi sfoggiati dopo il matrimonio con Ben Affleck.

Quando si tratta di manicure di tendenza, i fan non possono fare altro che guardare la cantante per l'ispirazione.

Ora, quale altra tendenza sfoggerà la nostra JLo?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Aprile 2023, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA