Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unche va avanti a gonfie vele quello tra. La coppia è stata immortalata insieme durante una cavanza a. Dopo due anni di relazione i due potrebbero essere vicini ai fiori d'arancio, visto che la stessa ex gieffina non aveva nascosto l'intenzione di convolare la nozze.Raffaella ha lasciato la piccola Pia, la figlia avuta con Mario Balotelli, a Napoli con la nonna, per concedersi un momento di relax con il compagno. Dopo la delusione della relazione con il calciatore a Raffaella è tornato il sorriso e a 30 anni con Alessandro, sogna la famiglia. «Qui riusciamo a goderci la nostra vera vacanza da soli e che dire: siamo innamorati come il primo giorno», ha dichiarato Moggi a Chi, confermando l'intesa che si vede tra le foto.L'estate della coppia è solo all'inizio, sembra infatti che i due, tra un impegno e l'altro di lavoro, trascorreranno i medi più caldi tra Costiera Amalfitana e Capri.