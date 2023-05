Rachel Bilson, la Summer di "O.C.": «Ho perso il lavoro perché ho parlato di sesso»

Rachel Bilson, attrice americana, ha dichiarato durante l'ultimo episodio del suo podcast, "Broad Ideas with Rachel Bilson", di aver perso il ruolo in un film molto importante a causa delle sue ultime dichiarazioni sul sesso e sulla sua sessualità. L'attrice, diventata famosa per ruoli come quello di Summer in "The O.C." e Zoe Hart in "Hart of Dixie", afferma di non riuscire a trovare ruoli a causa di ciò che ha detto. Andiamo a scoprire cosa ha detto.

«La posizione del missionario è la mia preferita»

Qualche settimana fa Rachel Bilson ha dichiarato ai microfoni del suo podcast di aver raggiunto l'orgasmo per la prima volta a 38 anni e non solo. Durante la sua chiacchierata con Whitney Cummings, attrice comica americana, il tema più approfondito è stato il sesso e tutte le sue sfaccettature.

«Mi piace il missionario, è il mio preferito - ha detto Rachel - ma negli anni ho imparato che se vuoi avere un orgasmo durante il sesso, devi stare sopra». Queste dichiarazioni hanno però avuto un riscontro negativo sulla carriera di Rachel Bilson che si è vista sfumare davanti ai suoi occhi un contratto già firmato proprio a causa di queste dichiarazioni, almeno stando a quanto dice lei stessa.

La reazione di Rachel

Nell'ultimo episodio del suo podcast, l'attrice americana ha denunciato la situazione, ribadendo che, in quanto mamma single di 41 anni aveva bisogno di quel lavoro e che il sesso non può ancora essere un argomento proibito. Voi cosa ne pensate?

