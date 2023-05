Ben Affleck e Jennifer Lopez, crisi di coppia? Spunta un (altro) video: la lite in macchina è furiosa

di Redazione Web

Sono sempre più virali i video che immortalano Ben Affleck e Jennifer Lopez negli ultimi giorni. La coppia più chiacchierata di Hollywood è stata di nuovo sorpresa a litigare in pubblico. È crisi fra i due? Dopo il video di pochi giorni fa in cui il divo statunitense fa salire in auto la moglie per poi chiuderle la portiera in faccia, nelle scorse ore è diventato virale un secondo video. A riportare la notizia è il Daily Mail che ha pubblicato delle foto in cui i due divi litigano furiosamente.

Luca Onestini e Ivana Mrazova, crisi smentita su Instagram: «Sorpresa inaspettata»

Amici, i finalisti (in coro) a Verissimo: «Stasera inseguiamo un sogno, che emozione»

@bog_beef

Ben Affleck explains why jazz hands are "fuckin' ghey Jenn" pic.twitter.com/q1ctwaxZll — DosXXMaquina (@DuosEquis) May 14, 2023

Dal breve filmato, si vedono i ‘Bennifer‘ seduti nella loro auto e fermi per strada al semaforo rosso. Durante la sosta, ecco che Affleck ha iniziato a rivolgersi alla moglie, agitando le braccia e urlando. Di tutta risposta JLo lo ha fulminato con lo sguardo.

In love?

Poche settimane fa, Affleck è stato ospite a Che Tempo Che Fa per presentare il suo film "Air". In quell’occasione il divo ha speso parole assai tenere e affettuose per la sua dolce metà, spiegando che con lei si confronta parecchio anche dal punto di vista professionale. Fina quel momento, tra i due, era tutto ok...

Ma gli utlimi risvolti apparsi sui social stanno preoccupando molto i fan della coppia. Cosa succederà?

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Maggio 2023, 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA