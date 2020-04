Il principino Louis compie due anni e disegna impronte arcobaleno con le mani

Secondo compleanno per il principino Louis, terzogenito del principe William e di Kate Middleton, che in occasione della festa si è divertito a giocare con i colori, impregnandosi le mani e dipingendo con esse un'impronta arcobaleno. Le tenere foto del bimbo sorridente sono state postate sul profilo Instagram della coppia e mostrano come il piccolo Louis si sia idealmente unito ai bambini di tutto il Regno Unito (e non solo) in questi tempi di emergenza per il coronavirus.

Le foto sono state ovviamente scattate da sua mamma Kate: «Siamo felici di condividere queste foto in vista del secondo compleanno del principe Louis», si legge nel post di Instagram della duchessa di Cambridge. Come tanti bambini anche italiani dunque, il principino ha voluto ringraziare con un colorato arcobaleno il lavoro di chi ogni giorno ci salva la vita negli ospedali e nelle strutture sanitarie, si legge sul quotidiano britannico Telegraph .



