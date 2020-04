Regina Elisabetta, il regalo 'poco gradito' di Meghan e Harry: violata la richiesta di sicurezza

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 09:17

danno un dispiacere allanel giorno del suo compleanno. Pare che l’anziana sovrana, che il 21 aprile scorso ha compiuto 94 anni, sia delusa dal comportamento della coppia. I Sussex sono ormai liberi da doveri reali e si sono trasferiti a Los Angeles, ma nonostante le distanze, i due non hanno fatto mancare i loro auguri alla regina. Così, come hanno fatto tutti gli altri membri della Royal Family, anche loro si sono collegati con lei in videochiamata, facendo partecipare alla conversazione anche il piccolo Archie. Un momento che Elisabetta II in persona aveva chiesto rimanesse riservato, visto anche il difficile momento che il mondo intero sta attraversando a causa della pandemia Covid19. Una volontà che non è stata rispettata: i giornali di tutto il mondo hanno saputo della conversazione privata. A riferire la notizia a una stretta cerchia di operatori dell'informazione sarebbero stati proprio Harry e Meghan, facendo infuriare la regina. Foto:Kikapress