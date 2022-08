Principe Harry alla ricerca della verità sulla madre Lady D: «Le ultime ore di Diana»

LOLNEWS.IT - Da poco il Principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato che a settembre faranno ritorno in Inghilterra per poi volare in Germania e continuare la loro missione filantropica; intanto si rumoreggia sui temi del libro-verità del duca di Sussex che potrebbe colpire Carlo, Camilla e anche William.

Le anticipazioni del libro

Secondo le anticipazioni fornite dal tabloid The Sun, Harry ha deciso di incentrare il suo memoir sulle ultime ore di vita di Diana. Ad avvalorare questa ipotesi il team di ricercatori del duca di Sussex che sarebbero volati a Parigi in questi mesi per reperire da fonti giudiziarie informazioni sull’incidente sotto al ponte dell’Alma. (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)



