“Premio Margutta-La Via delle Arti”, il 5 giugno la cerimonia: riconoscimento al direttore Davide Desario

Venerdì 31 Maggio 2019, 17:44

Torna iluno dei più autorevoli appuntamenti culturali di Roma, ideato dall’art director Antonio Falanga: la cerimonia il. La manifestazione, prodotta daanche quest’anno si separerà idealmente dalla magica atmosfera della mitica “Via” per approdare in una storica e prestigiosa sede istituzionale della capitale: Palazzo Altemps una delle sedi del Museo Nazionale Romano. Tra ialle quali, nella Sala grande del Galata Ludovisi, verrà conferita la famosa scultura del “Premio Margutta - La Via delle Arti”, realizzata dall’orafo Gerardo Sacco ed ispirata alla “Fontana degli Artisti” opera realizzata nel 1927 dall'architetto Pietro Lombardi. L’evento, Patrocinato dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma Municipio Roma I Centro e dall’Associazione Internazionale di Via Margutta, ha nei suoi intenti istitutivi quello di celebrare e riportare l’attenzione generale su uno dei luoghi più famosi della città eterna: “Via Margutta” definita unanimemente, tra le vie dell’arte e della creatività più celebri al mondo.Per la Sezione “Arte” il premio sarà conferito al Museo Nazionale Romano che, istituito nel 1889, riunisce uno dei più straordinari patrimoni artistici d’Italia suddiviso, tra il 1995 e il 2001, in quattro sedi museali: Terme di Diocleziano, Palazzo Massimo alle Terme, Palazzo Altemps e Crypta Balbi. Quattro luoghi per scoprire la storia di Roma dai primi insediamenti nel Lazio agli splendori dell’età imperiale, fino alla passione rinascimentale per l’antiquaria e il collezionismo. Per la” ritira il premiouna delle più brillanti protagoniste del cinema italiano ed internazionale; per la Sezione Teatro il premio và ad una delle figure artistiche più poliedriche del panorama nazionale,; a Gegè Telesforo, musicista poli-strumentista, vocalista, compositore, conduttore e autore di programmi radiofonici e televisivi , il premio per la Sezione Musica; per il libro “Dove finiscono le parole.Storia semiseria di una dislessica” il premio per la Sezione Letteratura và ad uno dei volti più noti del momento Andrea Delogu; per il conferimento del premio Sezione Moda proveniente da New York sarà presente alla serata, uno degli “Ambassador” del Made in italy, Domenico Vacca stilista nonché titolare del più prestigioso concept store del lusso presente in America.invitati alla manifestazione: per la Sezione Giornalismo il premio và ad Alberto Matano giornalista, conduttore televisivo e scrittore italiano, attuale anchorman del Tg1; per la Sezione Televisione il premio sarà conferito ad uno dei volti più prestigiosi e familiari degli schermi italiani Cristina Parodi;; ed infine per la “Sezione Televisione - Programma dell’Anno” il premio và a L’Italia con Voi il nuovo talk quotidiano ideato e prodotto da Rai Italia, interamente dedicato agli italiani nel mondo. A ritirare la scultura del “Premio Margutta - La Via delle Arti”, la conduttrice del programma Monica Marangoni, volto noto e amato dal pubblico televisivo delle reti Rai.