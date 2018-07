Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO –, ora fidanzata di Fede del duo musicale Benji&Fede, ha parlato di un interessamento dell’ex velino Pierpaolo Pietrelli nei suoi confronti.L’ex Madre natura ed ex isolana aveva fatto capire che tutto era partito da lui, che poi si è visto rifilare il due di picche: «Mi trovavo a cena con un caro amico poi si è aggiunto questo ragazzo che conosco da poco. Ho notato di piacere subito a Pierpaolo e ho notato anche le sue “carinerie” nei miei confronti. Però in questo momento non ho nessun interesse a iniziare una nuova storia. Per questo ho chiesto immediatamente a Pierpaolo di fermarsi».Sul caso è intervenuto il diretto interessato, che però sembra avere ricordi diversi: “Eravamo a cena tra amici - ha spiegato a “Vero” – perché abbiamo un amico in comune che ci ha presentato. Ci hanno fotografato per strada e hanno montato questo scoop, che però è inesistente: ci siamo appena incontrati: tanto rumore per nulla”.Le parole di Paola però l’hanno fatto infuriare: “È una bugiarda! Che film ha visto? È assurdo! Quella sera l’ho trovata umile, simpatica, vera. Non riesco a credere che abbia potuto inventare questa cosa soltanto per avere un po’ di visibilità. Quella sera l’impressione non è stata quella. In due ore di cena abbiamo scambiato giusto qualche parola. Non ho nessun contatto con lei, per cui non ho potuto chiederle perché ha detto queste cose”.Paola ha sprecato un’occasione: “Forse poteva nascere un’amicizia, ma se dici queste sciocchezze per me non esisti. Non ho la testa per iniziare una storia. Sto vivendo una situazione complicata con Ariadna, non mi interessa conoscere nuove donne”.