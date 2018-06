Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi e la fine della sua relazione lampo con Francesco Monte, sono stati diversi i pretendenti pere ora arrivaL’ex Madre Natura nella trasmissione di Canale 5 "Ciao Darwin” di Paolo Bonolis è stata sorpresa da "Spy" assieme a all’ex velino del Tg satirico “Striscia la notizia” ed ex di Ariadna Romero, con cui ha da poco avuto un figlio.Paola però sembra decisa a rimanere single: “Mi trovavo a cena con un caro amico poi si è aggiunto questo ragazzo che conosco da poco – ha spiegato alla rivista – Ho notato di piacere subito a Pierpaolo e ho notato anche le sue “carinerie” nei miei confronti. Però in questo momento non ho nessun interesse a iniziare una nuova storia. Per questo ho chiesto immediatamente a Pierpaolo di fermarsi”